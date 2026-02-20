Mise à jour 1 - Semaine à venir pour Wall St-Les rapports sur Nvidia et les logiciels constituent les prochains tests pour les marchés boursiers sensibles à l'IA

Nvidia présentera ses résultats pour le quatrième trimestre fiscal mercredi

Salesforce, Intuit, Dell, etc

Les résultats des détaillants et l'état de l'Union sont également à l'ordre du jour

L'arrêt de la Cour suprême sur les tarifs douaniers de Trump inquiète en toile de fond

Les investisseurs se tournent vers les résultats financiers de Nvidia Corp NVDA.O , l'entreprise phare de l'intelligence artificielle, au cours de la semaine à venir pour stabiliser un marché boursier américain qui a été secoué par des inquiétudes liées à l'IA et qui digère l'annulation par la Cour suprême des droits de douane radicaux du président Donald Trump.

L'arrêt de la Cour suprême de vendredi annulant les droits de douane de Donald Trump a d'abord fait grimper les actions et les rendements des bons du Trésor, mais a laissé les investisseurs aux prises avec l' incertitude quant aux autres formes de droits de douane auxquels Donald Trump aura recours et à la manière dont le gouvernement américain gérera les litiges et les remboursements .

Outre cette incertitude sur les marchés et les résultats de Nvidia, Wall Street se concentrera sur d'autres rapports trimestriels du secteur technologique. Il s'agit notamment des principales sociétés de logiciels qui sont assiégées par les craintes que l'IA ne vienne bouleverser leurs activités.

Le rapport de mercredi du géant des semi-conducteurs Nvidia, la plus grande entreprise du monde en termes de capitalisation boursière, intervient alors que les poids lourds du secteur technologique et d'autres mégacapitalisations boursières connaissent des débuts difficiles en 2026, ce qui pèse sur les principaux indices qu'ils ont tirés vers le haut au cours des dernières années. Les "hyperscalers" de l'IA ont annoncé leur intention d'augmenter leurs dépenses d'investissement pour construire des centres de données et d'autres infrastructures, qui utilisent souvent l'équipement de Nvidia, préparant le terrain pour que l'entreprise fournisse des résultats solides, a déclaré Marta Norton, stratégiste en chef des investissements chez Empower, fournisseur de services de retraite et de gestion de patrimoine.

"L'attente de résultats exceptionnels pour Nvidia a été un thème récurrent au cours des dernières années", a déclaré Marta Norton. "Il est donc difficile pour Nvidia de surprendre lorsque tout le monde s'attend à ce qu'elle surprenne."

L'indice de référence S&P 500 .SPX affichait une hausse modeste de 0,2 % pour l'année. Mais des fluctuations importantes ont eu lieu sous la surface. Les actions des secteurs tels que les logiciels, la gestion de patrimoine et les services immobiliers ont été durement touchées par les craintes qu'ils soient vulnérables à la perturbation de l'IA.

NVIDIA SE CONCENTRE SUR LES PRÉVISIONS ET LES COMMENTAIRES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les actions de Nvidia ont grimpé de plus de 1 500 % entre la fin de 2022 et la fin de l'année dernière. Cette année, ses actions ont augmenté d'environ 0,8 % en 2026 jusqu'à jeudi. D'autres des "Sept Magnifiques", qui ont alimenté le marché haussier actuel, se sont moins bien comportés cette année. Les actions Microsoft MSFT.O ont baissé de plus de 17 % en 2026, tandis qu'Amazon AMZN.O a perdu 11 %.

À elle seule, l'action de Nvidia peut influencer les principaux indices; par exemple, l'action détient une pondération de 7,8 % dans le S&P 500.

Pour son quatrième trimestre fiscal, l'entreprise devrait afficher une hausse de 71 % de son bénéfice par action sur un chiffre d'affaires de 65,9 milliards de dollars, selon LSEG. Pour son prochain exercice fiscal, les analystes estiment en moyenne qu'elle devrait gagner 7,76 dollars par action, soit une hausse de 66 %. Mais la fourchette des estimations des analystes est "significative", a fait remarquer Melissa Otto, responsable de la recherche chez S&P Global Visible Alpha. La fourchette basse prévoit un BPA de 6,28 dollars pour l'exercice fiscal, contre une estimation haute de 9,68 dollars, selon les données de LSEG.

"Si les haussiers ont raison, l'action ne semble probablement pas trop chère", a déclaré Melissa Otto. "Si les baissiers ont raison, l'action n'est pas si bon marché."

Les commentaires du directeur général Jensen Huang lors de la conférence téléphonique trimestrielle de Nvidia pourraient avoir des ramifications plus larges dans le secteur de l'IA, y compris pour les hyperscalers dont les actions ont été mises sous pression par des inquiétudes concernant le manque de retour sur les dépenses d'investissement .

"Jensen doit montrer qu'il a confiance en ses propres clients", a déclaré Nick Giorgi, stratège en chef chez Alpine Macro. "Le fait que jusqu'à présent, Nvidia ait été un meneur de jeu pour ses plus gros clients est en fait ce qu'il faut souhaiter en tant qu'investisseur dans l'ensemble de l'écosystème."

RAPPORTS SUR LES LOGICIELS, ÉTAT DE L'UNION ÉGALEMENT À L'ORDRE DU JOUR

Les rapports des principaux acteurs du secteur des logiciels, Salesforce CRM.N et Intuit INTU.O , seront plus importants que d'habitude, compte tenu des retombées de l'IA dans l'industrie. L 'indice S&P 500 des logiciels et services

.SPLRCIS est en baisse d'environ 20 % depuis le début de l'année.

"La semaine prochaine sera très importante pour les logiciels", a déclaré King Lip, stratège en chef chez BakerAvenue Wealth Management. Bien que la vente dans le groupe en général semble "exagérée", Lip a dit, "Je pense qu'il y a quelques noms de logiciels qui sont... vont devoir trouver un moyen de s'adapter et d'innover."

Les acteurs de l'infrastructure de l'IA Dell DELL.N et CoreWeave CRWV.O publieront également leurs résultats au cours de la semaine à venir.

En dehors de la technologie, les détaillants Home Depot

HD.N et Lowe's LOW.N doivent publier leurs résultats alors que la saison des résultats du quatrième trimestre touche à sa fin. Les investisseurs évalueront également le discours sur l'état de l'Union prononcé par le président Donald Trump mardi.

Alors que le secteur technologique a connu des difficultés, les indices ont été soutenus par une rotation du marché vers des secteurs tels que l'énergie, les produits industriels et les biens de consommation de base.

"C'est un marché qui laisse perplexe", a déclaré Marta Norton. "Tout ce qui a fonctionné en 2025 est en train de vivre une année 2026 difficile. Et ce qui a été délaissé en 2025 fonctionne en 2026."