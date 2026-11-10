 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mirum en hausse après qu'un médicament contre une infection hépatique a réduit la charge virale lors d'une deuxième étude de phase avancée
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 18:33

Ajouter Boursorama à vos sources

** L'action du laboratoire pharmaceutique Mirum Pharmaceuticals MIRM.O progresse de 2% à 94,5 dollars en séance de l'après-midi

** Le traitement expérimental de l'hépatite delta développé par la société a atteint l'objectif principal d'une deuxième étude de phase avancée

** MIRM indique que 59 % des patients recevant des doses hebdomadaires de brelovitug ont atteint ces deux critères après 24 semaines, contre aucun dans le groupe ayant reçu un traitement différé

** Les données à plus long terme montrent que les 15 patients atteints de cirrhose traités pendant une durée allant jusqu’à 108 semaines ont tous présenté une réduction de la charge virale et une normalisation des taux d’enzymes hépatiques — MIRM

** Aucun nouveau problème de sécurité n’est signalé, les symptômes grippaux constituant l’effet indésirable le plus fréquent

** Les 15 sociétés de courtage attribuent toutes à l’action la note “acheter” ou supérieure; le cours-cible médian s’établit à 153,50 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de la hausse enregistrée lors de la séance, le titre affiche une progression de 19,7% depuis le début de l'année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

MIRUM RG REG S-AI
94,4000 USD NASDAQ +1,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,51 -0,75%
CAC 40
8 278,59 +0,55%
ADOCIA
3,8 +25,00%
SOITEC
96,8 -3,08%
2CRSI
17,1 -0,52%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank