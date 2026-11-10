Mirum en hausse après qu'un médicament contre une infection hépatique a réduit la charge virale lors d'une deuxième étude de phase avancée

** L'action du laboratoire pharmaceutique Mirum Pharmaceuticals MIRM.O progresse de 2% à 94,5 dollars en séance de l'après-midi

** Le traitement expérimental de l'hépatite delta développé par la société a atteint l'objectif principal d'une deuxième étude de phase avancée

** MIRM indique que 59 % des patients recevant des doses hebdomadaires de brelovitug ont atteint ces deux critères après 24 semaines, contre aucun dans le groupe ayant reçu un traitement différé

** Les données à plus long terme montrent que les 15 patients atteints de cirrhose traités pendant une durée allant jusqu’à 108 semaines ont tous présenté une réduction de la charge virale et une normalisation des taux d’enzymes hépatiques — MIRM

** Aucun nouveau problème de sécurité n’est signalé, les symptômes grippaux constituant l’effet indésirable le plus fréquent

** Les 15 sociétés de courtage attribuent toutes à l’action la note “acheter” ou supérieure; le cours-cible médian s’établit à 153,50 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de la hausse enregistrée lors de la séance, le titre affiche une progression de 19,7% depuis le début de l'année