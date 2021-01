Mirova : nouveau véhicule de co-investissement pour un grand projet d'infrastructures renouvelables

Les investisseurs du nouveau véhicule de co-investissement comprennent Banca March, Merseyside Pension Fund, Natixis Assurances, Groupama, EB Erneuerbare Energien Fonds Europa et le Groupe LHI. MEF4, avec le véhicule de co-investissement MEF4, détient 25 % du consortium total. Engie en détient 40 %, tandis que Crédit Agricole Assurances en détient 35 %.

Le véhicule a été créé spécifiquement pour participer, aux côtés d'Engie et de Crédit Agricole Assurances, à l'acquisition du deuxième plus grand portefeuille hydroélectrique du Portugal auprès d'EDP. L'opération, évaluée à 2,2 milliards d'euros, a été conclue fin décembre.

