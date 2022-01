Mirova nomme Mathilde Dufour comme directrice de la recherche en développement durable

(AOF) - Mathilde Dufour, directrice de la recherche pour le périmètre actions cotées, prendra dès le 1er février la responsabilité de l’ensemble de l’équipe de recherche en développement durable de Mirova. Elle succède à ce poste à Ladislas Smia, directeur de la recherche de 2020 et 2022, qui quitte Mirova après avoir contribué depuis 11 ans à son développement. Mathilde rapportera à Philippe Zaouati, CEO de Mirova, et fera partie du comité de direction.

Mathilde a rejoint Ostrum Asset Management en 2009 et a participé au projet de création de Mirova, qui se concrétise en 2012. Au sein de l'équipe de recherche en développement durable, elle a occupé plusieurs postes, dont celui de co-responsable de l'équipe de 2013 à 2020.

" Elle a notamment coconstruit et accompagné le déploiement des méthodologies qui font la rigueur des process d'analyse et de reporting extra financiers de Mirova, dont l'analyse ESG et la méthodologie de calcul de l'empreinte carbone ", explique Mirova.

Mathilde a également été particulièrement impliquée dans la création et le lancement des stratégies global green bonds et Women Leaders , et joue un rôle clé dans les actions d'engagement et la politique de vote de Mirova.

Elle a aussi porté au cours de l'année 2020 le projet de transformation de Mirova en entreprise à mission et sa labellisation B Corp.