Mirova lance deux fonds obligataires

(AOF) - Mirova, affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable, annonce le lancement de deux fonds obligataires classés article 9 selon le règlement SFDR : le fonds Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund et le fond Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund. Ces deux fonds sont alignés sur un scénario climatique de 2°C.

Le fonds Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund offre un portefeuille d'environ 80 émetteurs affichant un potentiel de rehaussement de notation crédit, et un rendement robuste, dont les solutions contribuent à accélérer la transition vers un modèle économique plus durable, tout en affichant un profil de risque à mi-chemin entre actions et obligations ainsi qu'une duration modérée.

S'agissant de Mirova Euro Short Term Sustainable Bond, le gestionnaire d'actifs a souhaité compléter sa gamme obligataire existante avec un fonds alliant impact positif et faible duration. Il cherche ainsi à réduire l'impact négatif d'une hausse des taux sur la performance absolue du portefeuille et de profiter de rendement sur des maturités inférieures à 4 ans devenues à nouveau attractives