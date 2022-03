Mirova et RIVE Private Investment cèdent un portefeuille de 6 parcs éoliens en France

(AOF) - Mirova, l'affilié de Natixis Investment Managers dédié à la finance durable, et RIVE Private Investment, un acteur indépendant spécialiste des actifs réels, ont cédé à BKW, l'énergéticien suisse, six parcs éoliens en exploitation dans le nord de la France représentant une puissance installée totale de 105,7 mégawatts (MW). Avec cette acquisition, BKW accroît ses actifs de production d'électricité renouvelable de 15% et renforce sa présence sur l'un de ses marchés prioritaires.