Mirova et Pantheon s'associent pour soutenir la transition énergétique en Europe

(Zonebourse.com) - Mirova, filiale de Natixis Investment Managers spécialisée dans l'investissement durable, et Pantheon, acteur mondial des marchés privés, ont annoncé la conclusion d'une transaction secondaire de 548 millions d'euros.

Ce partenariat vise à accompagner le développement d'un portefeuille diversifié d'infrastructures européennes dédiées aux énergies renouvelables et au stockage de l'énergie.

Seul investisseur tiers engagé dans l'opération, Pantheon apporte de nouveaux capitaux pour soutenir la croissance à long terme des entreprises concernées. La transaction permet parallèlement aux investisseurs des fonds gérés par Mirova de bénéficier d'une solution de liquidité adaptée.

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