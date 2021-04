Mirova entre au capital de Corsica Sole

(AOF) - Le développeur, exploitant et producteur d'énergie solaire et de stockage Corsica Sole consolide sa croissance et signe un accord stratégique avec Mirova, l'affilié de Natixis Investment Managers dédié à l'investissement durable. Mirova prend ainsi une part minoritaire du capital de la société et met en place un programme de financement obligataire pour un investissement total qui pourrait atteindre 80 millions d'euros.

Corsica Sole a signé un accord avec Mirova pour lui ouvrir son capital lui permettant de poursuivre le financement de son développement.

Avec ce partenariat, Mirova sécurise le premier investissement de son fonds Mirova Energy Transition V, dédié aux énergies renouvelables et à la transition énergétique et deviendra ainsi, dès le premier closing du fonds, l'actionnaire de référence de Corsica Sole aux côtés de ses fondateurs historiques, Paul Antoniotti et Michael Coudyser.