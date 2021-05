Mirova cède 49% d'un parc éolien terrestre en Suède

(AOF) - Octopus Renewables, la branche spécialisée dans l'investissement dans les énergies propres du groupe Octopus, et Mirova, l'affilié de Natixis Investment Managers dédié à l'investissement durable, ont annoncé aujourd'hui l'acquisition par Octopus Renewables d'une participation de 49 % dans le parc éolien terrestre de Rodene détenu par Mirova.

Le parc éolien, situé près d'Alingsås dans le comté de Västra Götaland, en Suède, est en cours de construction par RES dans le cadre d'un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC). Le parc éolien sera pleinement opérationnel au second semestre 2022.

Une fois opérationnel, Rodene sera composé de 13 éoliennes avec une capacité totale de 85,8 MW, soit l'équivalent de la production d'électricité de 40 000 foyers en Suède. Le parc éolien permettra d'économiser annuellement 230 000 tonnes d'équivalent CO2.

Octopus Renewables est l'un des plus importants investisseurs dans le photovoltaïque en Europe, ainsi qu'un investisseur de premier plan dans l'éolien terrestre et la biomasse. Il gère un portefeuille mondial évalué à plus de 3 milliards de livres sterling.