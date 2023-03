Mirova annonce le premier closing du fonds Mirova Gigaton

(AOF) - Mirova, affilié de Natixis Investment Managers dédié à l'investissement durable, annonce que le fonds Mirova Gigaton a levé 171 millions de dollars lors de son premier closing. Mirova est soutenu par Mirova SunFunder East Africa Ltd, sa filiale basée à Nairobi, en qualité de conseil en investissement. Ce fonds de dette à financement mixte (" Blended Finance ") vise à accélérer la transition vers des énergies propres, principalement dans les pays émergents d'Afrique et d'Asie-Pacifique, ainsi que dans ceux d'Amérique latine et du Moyen-Orient.

La taille cible du fonds est de 500 millions de dollars et il prévoit de déployer 1,2 milliard de dollars de dette privée tout au long de sa durée de vie, principalement en faveur de petites et moyennes entreprises (PME) dans les secteurs des systèmes d'énergie solaire à usage domestique, de l'agri-solaire, du solaire commercial et industriel, de la solarisation des tours télécoms, des mini-réseaux.

Le fonds concerne aussi d'autres secteurs : l'e-mobilité, le stockage des batteries, les systèmes alimentaires intelligents, l'efficacité énergétique et le préfinancement des crédits carbone.