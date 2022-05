Mirova accélère le déploiement de son programme d’investissement dans la gestion durable des terres

(AOF) - Mirova, l'affilié de Natixis Investment Managers dédié à l'investissement durable, investit dans trois nouveaux projets et consolide le portefeuille de son fonds Land Degradation Neutrality (LDN) dédié à la gestion durable des terres. Ces investissements accompagnent la transition agroécologique nécessaire pour la protection de la nature et du climat.

Mirova va accompagner le développement d'Atlas Fruits Company pour la mise en place de pratiques durables dans le secteur de la production d'agrumes au Maroc, avec une attention particulière sur la gestion de la ressource en eau. La prise de participation minoritaire du fonds LDN, géré par Mirova, dans la société Atlas Fruits Company permettra notamment l'amélioration des systèmes d'irrigation, la mise en place de systèmes agroforestiers et le développement de l'agriculture de précision dans des vergers existants.

Mirova a signé un partenariat avec le groupe français SLB pour développer des programmes d'afforestation, ayant notamment recours au biochar. La mise en œuvre d'un premier investissement au Brésil vise la restauration de 2 000 hectares de terres dégradées par des pratiques forestières durables.

Enfin, la société de gestion va accompagner la mise en œuvre par Kennemer de pratiques agroforestières durables dans les filières cacao et fruits aux Philippines, en partenariat avec plus de 19 000 producteurs indépendants.

Avec ces nouveaux investissements, le portefeuille du fonds compte désormais 9 projets et programmes mis en œuvre dans 11 pays (Bhoutan, Brésil, Colombie, Ghana, Kenya, Laos, Maroc, Nicaragua, Pérou, Philippines et Sierra Leone) dans des chaînes de valeurs diversifiées (bois, café, cacao, fruits et fruits à coques, etc.).