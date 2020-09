Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mirakl lève 300 millions de dollars, un record pour une start-up française Reuters • 22/09/2020 à 19:26









PARIS, 22 septembre (Reuters) - La start-up française Mirakl a annoncé mardi avoir réalisé une levée de fonds de 300 millions de dollars, menée par le fonds international Permira et ses investisseurs historiques, qui la valorise à plus de 1,5 milliard de dollars. Fondée en 2012, cette startup qui propose des plateformes, ou market places, pour le commerce en ligne compte quelque 300 clients, dont Carrefour CARR.PA et AccorHotels ACC.PA . Le volume d'affaires de ses "market places" au premier semestre a dépassé 1,2 milliard de dollars, en hausse de 111% par rapport à 2019. Avec cette levée de fonds, Mirakl va recruter plus de 1.000 nouveaux collaborateurs dans le monde sur les trois prochaines années, dont 300 ingénieurs en France. Sur Twitter, Bruno Le Maire s'est félicité de "la plus importante levée de fonds jamais réalisée par une start-up française". "L'entreprise se place désormais comme l'une des plus importantes licornes européennes ! Preuve que la France a tous les atouts pour être une nation forte de la tech", ajoute le ministre français de l'Economie et des Finances. (Mathieu Rosemain version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -2.48% CARREFOUR Euronext Paris +2.25%