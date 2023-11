Mirae Asset lance un ETF sur les «petits géants» chinois

Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited a annoncé aujourd’hui le lancement de l’ETF Global X China Little Giant ETF. Avec ce nouveau fonds, Mirae Asset va investir dans 50 sociétés sélectionnées par le gouvernement chinois et désignées comme étant des « petits géants ». Ces entreprises sont des petites et moyennes entreprises (PME) considérées comme stratégiquement importantes dans des domaines technologiques tels que la biotechnologie, les énergies renouvelables, les technologies de l’information et la production industrielle avancée. Côté depuis le 20 novembre à la bourse d’Hong Kong, le Global X China Little Giant ETF va suivre la performance de l’indice Solactive China Little Giant.

« Avec la mutation globale de l'économie chinoise, en développement continu, ainsi que la modernisation de l’industrie du high tech, nous pensons que le développement du secteur des technologies innovantes se fera à long terme et de manière durable », déclare Wanyoun Cho, directeur général de Mirae Asset Global Investments Hong Kong.

Maureen Songne