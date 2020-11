Mirabaud souligne le potentiel du Edge Computing

(AOF) - Alors que le cloud se démocratise et se développe de plus en plus, arrive l'aire du Edge Computing, véritable révolution qui va se développer de manière exponentielle en 2021, écrit John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Selon la définition, le Edge Computing est une forme d'architecture informatique faisant office d'alternative au Cloud Computing. Plutôt que de transférer les données générées par des appareils connectés (IoT ou internet des objets) vers le Cloud ou un Data Center (centre de données), il s'agit de traiter les données en périphérie du réseau directement.

Le cabinet d'analyse Research and Markets a publié une étude du marché mondial du Edge Computing, prévoyant que les revenus seraient de 43,4 milliards de dollars en 2027, suivant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 37,4%.

Le facteur majeur à l'origine de cette croissance remarquable réside dans le développement de l'Internet des objets (IoT), de la 5G et des algorithmes d'intelligence artificielle et de machine learning, dynamisant la demande en ordinateurs de périphérie, en solutions de stockage de données et en ressources réseaux.

John Plassard relève les entreprises qui sont les plus à la pointe de la technologie. Tout d'abord, il cite les producteurs de Edge data center parmi lesquels Cisco et Arista Networks. Xilink ensuite est un acteur important dans le hardware qui sera en forte croissance grâce à l'avènement du Edge Computing.

À cela il faudra des opérateurs pour gérer le développement du Edge Computing. Verizon semble l'entreprise la mieux placée aux États-Unis. Enfin, à la pointe du cloud, Alphabet a rapidement compris que le Edge Computing pourrait lui apporter des revenus supplémentaires.

Au final souligne John Plassard, le Edge Computing n'est pas une révolution, mais une alternative au cloud. Cela va, entre autres, permettre aux professionnels de la santé de recueillir et d'analyser les informations des patients en temps réel, tout en interagissant avec ces derniers.

En définitive, on va assister à une nette augmentation de l'efficacité des professionnels de santé lors des consultations et la possibilité de transférer des volumes supérieurs de données vers le Cloud pour un diagnostic plus poussé. Ceci n'est qu'un exemple des multiples possibilités offertes par cette technologie.