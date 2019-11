(AOF) - En matière d'allocation d'actifs, Mirabaud reste sous-pondéré sur les actions mondiales. La dynamique économique devrait rester faible, comme le suggèrent les sondages des directeurs d'achat, et la tendance haussière de ces dernières semaines devrait ralentir, explique Mirabaud dans sa stratégie d'investissement de novembre 2019. Mirabaud initie cependant une rotation sectorielle en faveur de sociétés cycliques pour profiter du phénomène de rattrapage de valorisation au sein de la poche actions.

