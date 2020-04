Mirabaud renforce ses activité de Wealth Management en Uruguay en engageant un responsable de sa filiale dédiée aux clients locaux

Mirabaud a décidé de confier à Reto Hunziker la responsabilité de Mirabaud Advisory (Uruguay) SA, qui propose des services de conseil en investissement à une clientèle locale. Il est secondé dans ses activités par Sandra Kunze qui rejoint également le Groupe.

Début 2019, Mirabaud a créé deux entités situées à Montevideo, l'une pour la clientèle locale et l'autre destinée aux clients résidant dans d'autres pays d'Amérique latine. Ces deux sociétés étaient jusqu'ici dirigées par Fabio Kreplak, avec le soutien de Thiago Frazao, Associé commanditaire. Face au développement de ses activités en Amérique latine, Mirabaud a choisi, avec ces deux engagements, de renforcer sa présence locale en confiant désormais la responsabilité de Mirabaud Advisory (Uruguay) SA à Reto Hunziker ; Fabio Kreplak demeurant responsable de l'entité destinée aux autres pays d'Amérique latine.

Reto Hunziker compte plus de trente années d'expérience dans les domaines bancaires et financiers en Uruguay, en Argentine et au Brésil, au sein d'établissements suisses. Diplômé en finance et en business administration de la Haute école de Berne et de l'Université de Barcelone, Reto Hunziker était responsable de la banque Julius Baer en Uruguay, avant de rejoindre Mirabaud. Dans ses nouvelles fonctions, il sera épaulé par Sandra Kunze qui bénéficie de plus de quinze ans d'expérience bancaire.

Thiago Frazao, Associé commanditaire et responsable des activités Wealth Management pour le marché LATAM, relève que « ces deux engagements démontrent qu'une année à peine après l'arrivée de Mirabaud en Uruguay, le Groupe y poursuit son développement afin de répondre aux besoins d'une clientèle qui apprécie notre expertise dans le domaine du conseil en investissement. »

Fabio Kreplak, Responsable de Mirabaud International advisory (Uruguay) SA, se réjouit « de l'arrivée de Reto Hunziker et Sandra Kunze. Ces deux professionnels très expérimentés connaissent à la fois l'environnement économique et réglementaire uruguayen et les hautes exigences de qualité helvétique qui font le succès de Mirabaud depuis plus de 200 ans. »

Reto Hunziker se déclare honoré d'avoir rejoint Mirabaud : « L'an passé, Mirabaud a célébré son bicentenaire. C'est la preuve que ce Groupe familial a surmonté de nombreuses crises internationales, grâce à son approche basée sur la maîtrise des risques, de fortes convictions et une totale indépendance. Les compétences de Mirabaud dans le domaine du conseil en investissement et de gestion du patrimoine sont reconnues et appréciées, et c'est pour moi un grand honneur que de pouvoir désormais m'appuyer sur un réseau d'analystes et d'experts talentueux. »

Le Groupe Mirabaud

Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fil du temps, il s'est développé pour constituer un groupe international. Mirabaud propose à ses clients des services financiers et des conseils personnalisés dans trois domaines d'activité : Wealth Management (gestion de portefeuille, conseils en investissements et services aux gérants de patrimoine indépendants), Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de fonds) et Securities (courtage, recherche, marché des capitaux).

Le Groupe emploie quelque 700 collaborateurs et compte des bureaux en Suisse (Genève, Bâle et Zurich), en Europe (Londres, Luxembourg, Paris, Madrid, Barcelone, Valence, Séville et Milan) et dans le reste du monde (Montréal, Dubaï, Abou Dabi, Montevideo et Sao Paulo).

