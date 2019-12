Mirabaud : les détails de cette phase 1 de l'accord sino-américain sont encore extrêmement flous

(AOF) - Si « les indices asiatiques évoluent en hausse ce matin dans le sillage de confiance qui règne après les nouveaux commentaires du conseillé économique de Donald Trump, Larry Kudlow, qui a affirmé une nouvelle fois que l'accord était scellé (The deal is done) », John Plassard souligne que « les détails de cette phase 1 sont encore extrêmement flous ».

Le spécialiste en investissement chez Mirabaud rappelle que qu'environ 380 milliards de dollars d'importations restent sous droits de douane.

" Alors que la phase 1 comprendrait une entente de principe visant à réduire tous les droits de douane restants au fil du temps à mesure que la phase 2 progressera, il est peu probable que de tels progrès puissent être réalisés rapidement, voire pas du tout, étant donné la nature quasi insurmontable des questions de politique industrielle, " prévient-il.