Mirabaud Asset Management renforce son pôle Private Equity

(AOF) - Chabi Nouri rejoint le pôle Private Equity de Mirabaud Asset Management en qualité de Private Equity Partner et sera co-gérante de la franchise Private Equity Lifestyle aux côtés de David Wertheimer, Private Equity Partner et gérant de la stratégie Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation. Il est en prévu qu’un second vintage sur cette thématique soit lancé après le closing final de Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation qui aura lieu courant 2022.

Forte de son expérience au sein de groupes internationaux dans le secteur du luxe et de la grande consom- mation, Chabi Nouri accompagnera les participations de la stratégie Lifestyle Impact & Innovation dans leurs problématiques de création de valeur et de croissance afin de libérer leur plein potentiel. Aux côtés de David Wertheimer, elle participera également au développement de la stratégie via l'étude d'investissements futurs et l'identification d'entreprises à fort potentiel de croissance et de rentabilité sur le long terme.

Avant de rejoindre le groupe Mirabaud, Chabi Nouri était Présidente directrice générale de la Maison Piaget, horloger-joaillier (Groupe Richemont), société qu'elle avait rejoint en 2014.