Mirabaud Asset Management lance le Global Climate Bond Fund

Le Mirabaud - Global Climate Bond Fund est géré par Andrew Lake, directeur de la gestion obligataire de Mirabaud Asset Management, et Fatima Luis, gestionnaire de portefeuille obligataire senior. Ils travaillent en étroite collaboration avec l'équipe ISR dédiée et hautement expérimentée du Groupe.

Evalué par rapport à son indice de référence : le Barclays Global Aggregate Bond, le Fond a pour objectif de présenter un alignement conforme aux objectifs de l'Accord de Paris : une température moyenne pondérée inférieure ou égal à 2 °C et des émissions visant vers le " zéro net ".

Au moyen d'une approche thématique bottom-up, le Fond vise à gérer activement le risque de crédit et la duration tout en tirant profit des opportunités de valeur relative à travers les différents secteurs, composants et zones géographiques de l'univers obligataire.

Le Fond investira dans des obligations vertes explicitement émises pour financer des projets à faible émission carbone et dont l'impact est positif sur le climat, mais également en dehors de ce marché. En effet, malgré la croissance du segment des green bonds, les opportunités restent limitées car le choix des emetteurs est plus retreint. Cette stratégie hybride vise ainsi à tirer pleinement profit de l'ensemble des opportunités offertes par la transition énergétique, en investissant aussi dans des sociétés émettrices prenant des mesures positives en matière de développement durable, conformément aux objectifs de l'Accord de Paris sur le climat.

(AOF) - Mirabaud Asset Management renforce son positionnement en matière d'investissement responsable et durable par le lancement du Mirabaud - Global Climate Bond Fund. Cette nouvelle stratégie cible les émetteurs mondiaux fortement engagés à réduire leurs émissions ou à atteindre la neutralité carbone sur le long terme, tant au sein qu'au-delà du marché florissant des obligations vertes

