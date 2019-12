Mirabaud AM obtient le label ISR pour sa stratégie actions françaises

(AOF) - Mirabaud Asset Management annonce l'obtention du label ISR pour sa solution d'investissement en actions françaises, Mirabaud - Equities France. Ce label ISR est le premier pour un fonds de la gamme Mirabaud Asset Management. Le gestionnaire d'actifs souligne que son obtention marque un virage important et constitue une étape notable dans l'objectif fixé par la direction du groupe : affiner la démarche ISR et améliorer le positionnement de Mirabaud Asset Management en matière de durabilité et responsabilité.

Mirabaud Asset Management est signataire des Principes des Nations unies en faveur de l'investissement responsable (PRI) depuis 2010. Le Groupe Mirabaud a également à coeur d'offrir un service haut de gamme à ses clients, qui considèrent plus que jamais que l'approche ISR doit faire partie intégrante des solutions d'investissement. L'obtention de ce label ne fait que confirmer cet engagement.