Mirabaud AM : obtention du label ISR pour sa solution d'investissement en obligations convertibles

(AOF) - Mirabaud Asset Management annonce l'obtention du label ISR, délivré par le Ministère des finances français, pour sa solution d'investissement en obligations convertibles mondiales. " Ce label ISR marque un virage important et constitue une étape notable dans l'objectif qui est le nôtre : affiner notre démarche ISR et améliorer le positionnement de Mirabaud Asset Management en matière de durabilité et responsabilité ", a indiqué le gérant.

Nicolas Crémieux, gérant principal de la stratégie " Convertible Bonds Global " a déclaré : " L'intégration des données ESG dans le processus d'investissement est non seulement un complément indispensable à l'évaluation approfondie de la santé d'une compagnie et de sa durabilité, mais aussi une réponse claire aux attentes des investisseurs pour qui la saine gestion des risques sociaux et environnementaux est aujourd'hui primordiale. "