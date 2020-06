Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Minneapolis-Le conseil municipal favorable au démantèlement de la police Reuters • 08/06/2020 à 02:21









NEW YORK, 8 juin (Reuters) - Le conseil municipal de Minneapolis, dans l'Etat américain du Minnesota, s'est prononcé à la majorité dimanche en faveur du démantèlement du département local de la police, pour le remplacer par un nouveau modèle de sécurité publique tourné vers la communauté, a rapporté dimanche le New York Times. Alondra Cano, membre du conseil municipal de la ville où George Floyd a été tué lors de son interpellation par la police le mois dernier, a déclaré sur Twitter qu'une majorité de membres du conseil étaient convenus que "le département de police de Minneapolis n'est pas réformable" et que la décision avait donc été prise de "mettre fin au système actuel". La mort de George Floyd a provoqué une vague de manifestations aux Etats-Unis et à travers le monde pour protester contre les discriminations raciales et les violences policières. Plusieurs milliers de personnes se sont de nouveau rassemblées dimanche dans des grandes villes américaines. (Jonathan Allen, Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian)

