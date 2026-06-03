MiniMed en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au quatrième trimestre

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3 juin - ** L'action de la société spécialisée dans le traitement du diabète MiniMed MMED.O progresse de 4,7 % à 12,88 $ en pré-ouverture

** MMED affiche un chiffre d'affaires net de 837 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 827,3 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars pour 2026, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 3,08 milliards de dollars

** La société prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 10 % pour l'exercice 2027

** Les analystes tablent en moyenne sur un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de dollars pour 2027

** À la clôture d'hier, l'action a perdu 33,5 % depuis son introduction en bourse en mars