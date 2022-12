Mini-rebond à la Bourse de Tokyo grâce au reflux du yen, Hong Kong en berne

La Bourse de Tokyo a fini mardi en très légère hausse, grâce notamment à un repli du yen, une tendance de change favorable aux valeurs exportatrices nippones, tandis que la place de Hong Kong était nettement dans le rouge.

Stagnant en matinée, l'indice vedette Nikkei a grappillé 0,24% à 27.885,87 points à la clôture et l'indice élargi Topix a pris 0,12% à 1.950,22 points.

Le marché tokyoïte a d'abord eu du mal à progresser après le retrait de Wall Street la veille, sur fond de nouvelles inquiétudes autour du resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Après le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi dernier, qui avait montré des créations de postes supérieures aux attentes, l'indice d'activité ISM dans les services en novembre aux Etats-Unis, publié lundi, a lui aussi été plus robuste que prévu.

Ces données ne vont pas dans le sens d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine désiré par la Fed pour ralentir l'inflation aux Etats-Unis. Les investisseurs craignent ainsi que la Banque centrale américaine n'augmente finalement ses taux plus fortement et plus longtemps que ce qui était anticipé.

Mais la remontée du dollar par rapport au yen "est un facteur positif pour les résultats des entreprises" japonaises ayant d'importantes activités à l'étranger, a commenté Ayako Sera, analyste chez Sumitomo Mitsui Trust Bank citée par l'agence Bloomberg.

A l'inverse, à Hong Kong, l'indice Hang Seng était en recul d'environ 1% vers 06H55 GMT, les espoirs d'un allègement des restrictions sanitaires en Chine étant éclipsés par des craintes persistantes sur l'économie du pays.

Du côté des valeurs

Le titre Nissan a gagné 0,97% à 466,2 yens, ayant profité de la rechute du yen comme d'autres valeurs exportatrices japonaises.

Les investisseurs surveillent de près aussi toute éventuelle annonce cette semaine sur un rééquilibrage de l'alliance Renault-Nissan, alors que les dirigeants des deux groupes s'entretiennent depuis lundi à Paris.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait comme la veille de faiblir par rapport au dollar, qui valait 137,36 yens vers 06H55 GMT contre 136,75 yens la veille à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise reculait aussi par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 143,91 yens contre 143,47 yens la veille.

Mais l'euro se dépréciait de nouveau face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0474 dollar contre 1,0491 dollar lundi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait 0,71% à 77,48 dollars vers 06H45 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord avançait de 0,69% à 83,25 dollars.

etb/mac/clc