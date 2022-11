Minerai de fer en tendance baissière, selon UBS

(AOF) - " Le marché du minerai de fer s'affaiblit, passant d'un déficit au premier semestre à un excédent au second semestre, ce qui est illustré par la hausse des stocks et la baisse des prix ", explique UBS. Le spécialiste de la banque suisse s'attend à ce que cette tendance se prolonge et prévient que le risque de détérioration des prix est prépondérant. De 99 dollars la tonne aujourd'hui, il prévoit 85 dollars d'ici la fin de 2023, puis 80 dollars en 2024 et 75 dollars en 2025.