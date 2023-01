Milleis Banque Privée Marseille : Maud Maubert-Nales prend la tête de l'espace patrimonial

(AOF) - Actuelle directrice de l’Espace Patrimonial de Montpellier, Maud Maubert-Nales a également repris depuis le 1er décembre 2022, la direction de l’Espace Patrimonial de Marseille. Âgée de 48 ans, elle débute sa carrière en 1999 au sein de HSBC Retail Banking and Wealth Management où elle occupe successivement les postes d’assistante commerciale, de conseillère clientèle, conseillère patrimoniale et enfin, en 2015, de sous-directrice.

Au terme de 18 années de carrière au sein du Groupe HSBC, elle rejoint Milleis Banque Privée en qualité de Directrice de l'Espace Patrimonial de Montpellier en 2017. Aujourd'hui en charge de deux Espaces Patrimoniaux et deux bureaux situés à Aix-en-Provence et Arles, Maud Maubert-Nales dirige une équipe constituée de 10 banquiers privés et de 4 assistants banque privée qui couvre 7 départements du sud de la France (Bouches du Rhône, Var, Vaucluse, Hérault, Gard, Pyrénées Orientales et Lozère).

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle accompagnera ses équipes dans le développement et le renforcement des liens avec les clients tout en démontrant le savoir-faire de Milleis Banque Privée.