Milleis Banque négocie le rachat de Cholet Dupont

(AOF) - Milleis Banque et Groupe Cholet Dupont ont signé le 1er octobre un protocole de négociations exclusives dans le but de rapprocher leurs activités. Cette opération aboutirait à la création d’un acteur français indépendant de la gestion de patrimoine de premier plan, avec 13 milliards d'euros d’encours gérés pour plus de 70.000 familles et positionnerait le groupe troisième acteur des banques privées indépendantes en France.

L'opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2022, sous réserve de l'information consultation des partenaires sociaux et de l'approbation des autorités compétentes.

Si elle se réalisait, cette opération s'inscrirait pleinement dans la stratégie de Milleis Banque qui entend renforcer son positionnement et son expertise sur la clientèle haut de gamme.

Cholet Dupont Oudart, qui resterait dirigée par Fabrice de Cholet et Gaël Dupont, conserverait sa marque, son autonomie et sa culture spécifique au sein du Groupe Milleis.