Miliboo, Vetoquinol, VusionGroup.. les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Acticor Biotech

Acticor Biotech annonce dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire en cours, le lancement d'un appel d'offres ouvert jusqu'au 15 octobre 2024, en vue de la présentation d'un plan de continuation, ou à défaut, d'un plan de cession auprès d'un ou plusieurs repreneurs. La biotech spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des urgences cardiovasculaires et notamment les maladies thrombotiques aigues précise que les personnes intéressées souhaitant répondre à l'appel d'offres sont invitées à manifester leur intérêt avant le 15 octobre 2024 à 12h00.

Haffner Energy

Haffner Energy lance une initiative stratégique en vue de créer SAF Zero, un spin-off dédié au marché des carburants d'aviation durables (CAD ou SAF). " Le marché des SAF devrait attirer plus de 1.000 milliards de dollars d'investissements1 d'ici à 2050 ", précise le spécialiste des technologies propres pour la production de carburants propres. La propriété intellectuelle de Haffner Energy liée à la production de SAF sera transférée à SAF Zero via une licence qui impliquera un paiement initial et des royalties sur les projets futurs.

Ikonisys

Ikonisys annonce aujourd'hui le report de son assemblée générale, initialement prévue le 25 septembre 2024, au 30 septembre 2024. Cette entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales modifie l'ordre du jour de cette réunion afin d'y ajouter une résolution relative au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes.

Miliboo

Miliboo, la marque digitale d'ameublement, a dévoilé son chiffre d'affaires non audité du premier trimestre de l'exercice 2024-25. Pour la période du 1er mai au 31 juillet 2024, il ressort à 9,28 millions d'euros, en recul de 13,2%. "Notre début d'exercice est le reflet d'un marché peu dynamique, affecté par la crise immobilière, notamment dans le neuf, et par une consommation des ménages en berne", résume Guillaume Lachenal, président-directeur général et fondateur de Miliboo en 2005.

Vetoquinol

Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 264 millions d'euros pour les 6 premiers mois de l'exercice 2024, en hausse de 3,2 % à données publiées. Le spécialiste de la santé animale précise que la poursuite de la simplification de sa gamme des produits Complémentaires se traduit par une baisse volontaire d'environ 1,6% du chiffre d'affaires, tandis que l'activité des produits Essentiels s'élève à 160 millions d'euros , en progression de 6% à données publiées et représente 61 % des ventes du laboratoire contre 59 % il y a un an.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale précisera ses résultats du premier semestre.

VusionGroup

VusionGroup a publié, au titre du premier semestre 2024, un résultat net ajusté de 8 millions d'euros contre 15,1 millions d'euros un an plus tôt à la même période. L'Ebitda ajusté du spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce physique s'élève à 59,1 millions d'euros, en croissance de 36% Le chiffre d'affaires s'élève à 431 millions d'euros en données ajustées, en croissance de 13% et en ligne avec la guidance communiquée lors de la présentation des résultats annuels 2023. Les prises de commandes mondiales ont crû de 38 % à 714 millions d'euros.