Miliboo : une perte semestrielle de 2 millions d'euros

(AOF) - Miliboo a publié ses résultats semestriels de l’exercice 2022-23 (période du 1er mai au 31 octobre 2022) marqués par un contexte inflationniste général. La marque digitale d’ameublement a réalisé sur la période un chiffre d'affaires de 21,4 millions d'euros, en croissance de 16%. Le groupe s’est appuyé sur une bonne disponibilité de ses produits, et de ses best-sellers, en particulier au deuxième trimestre où la croissance s’est élevée à 25%. Le panier moyen a augmenté, s'établissant à 315 euros contre 301 euros au même semestre l'an passé (+4,9%).

Malgré la bonne progression du chiffre d'affaires, la marge brute semestrielle reste stable à 10,9 millions d'euros, soit un taux de marge brute sur chiffre d'affaires de 51,1% en recul de plus de 8 points.

Cette évolution s'explique par la hausse conjoncturelle des prix de revient en raison des tensions inflationnistes mondiales (fret, matières premières, ...) qui ont été amplifiées par l'évolution défavorable de la parité euro-dollar. L'effet a été particulièrement marquant au 1er trimestre où le taux de marge brute a atteint un point bas à 50,5% en moyenne, avant d'amorcer un début de remontée au deuxième trimestre pour atteindre 52,8% au mois d'octobre.

L'Ebitda semestriel ressort ainsi à -1,6 million d'euros, avec une perte essentiellement concentrée sur le premier trimestre (-1,4 million d'euros), le deuxième trimestre étant proche de l'équilibre (-0,2 million d'euros) grâce au bon niveau d'activité sur la période. Miliboo affichait un Ebitda semestriel de 0,6 million, un an plus tôt.

Après prise en compte du résultat financier (-0,1 million d'euros) et du résultat exceptionnel, Miliboo affiche une perte nette de 2 millions d'euros contre un profit de 0,3 million d'euros, un an auparavant.

Dans un contexte économique toujours morose, Miliboo indique que la restauration progressive du taux de marge brute est le principal objectif du second semestre grâce à la détente constatée sur les coûts d'achat et d'importation et à une politique commerciale ajustée.

Le groupe s'attache également à la bonne maitrise de ses autres coûts d'exploitation, afin de renouer rapidement avec une rentabilité opérationnelle positive.

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.