Miliboo : une activité record au premier trimestre 2022-2023

(AOF) - Miliboo, la marque digitale d'ameublement, réalise au premier trimestre 2022-23 un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros, en progression de 6,7%. L'activité a été portée par la croissance des volumes, permettant d'atténuer l'impact sur la marge brute du renchérissement des achats. Leurs coûts continuent d'être confrontés à des tensions inflationnistes et à l'évolution défavorable des devises.

En France (86% du chiffre d'affaires), Miliboo enregistre une progression de 6,9% de son chiffre d'affaires à 8,2 millions d'euros. Le positionnement phygital de la marque a joué à plein. En effet, si l'activité Internet s'est légèrement contractée, les boutiques ont pris le relais de la croissance notamment la 3ème Milibootik, rue de Rivoli à Paris qui se distingue par sa montée en puissance.

À l'international (Italie, Espagne et Allemagne), les ventes sont en croissance de 5,1%, témoignant de l'attractivité digitale dans ces pays.

"Miliboo continue d'exécuter sa stratégie de développement avec l'ambition de poursuivre sa trajectoire de croissance sur les prochains mois. La société s'attache ainsi à maintenir un bon niveau de stocks, en particulier sur ses produits fortement demandés, afin de répondre aux attentes de ses clients", indique un communiqué.

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.