Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Miliboo : résultats record, mais début d'exercice 'modéré' Cercle Finance • 08/07/2021 à 12:30









(CercleFinance.com) - L'enseigne d'ameublement Miliboo a fait état jeudi de résultats annuels 'record' au titre de son exercice 2020-2021, clos à la fin du mois d'avril. Le groupe savoyard avertit toutefois qu'après cette année 'exceptionnelle', le niveau d'activité s'avère 'bien plus modéré' sur ce début d'exercice fiscal. La société dit également faire face à des ruptures impactant son activité sur ce premier trimestre du fait de la pénurie actuelle de containers et des difficultés à s'approvisionner en matières premières. Conséquence, son cours de Bourse s'écroulait de plus de 12% jeudi sur Euronext Paris, ce qui en faisait l'une des plus fortes baisses du marché parisien ce jeudi. Son chiffre d'affaires annuel a pourtant atteint un niveau historique de 41 millions d'euros sur l'exercice écoulé, soit une augmentation de 37% par rapport à l'année passée. Miliboo dit avoir bénéficié à la fois de la hausse des quantités vendues (+21%) mais aussi de la progression de 6% du panier moyen, qui s'établit désormais à 271 euros. Le groupe - qui souligne avoir multiplié par 10 son Ebitda - souligne que son résultat net après impôts est, pour la première fois depuis l'introduction en Bourse, bénéficiaire de 1,8 million d'euros. Il était déficitaire de 1,8 million d'euros l'an passé.

Valeurs associées MILIBOO Euronext Paris -11.09%