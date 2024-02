Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Miliboo: le titre grimpe dans le sillage des semestriels information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - Miliboo s'envole de 27% mercredi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un record d'activité au titre de son premier semestre fiscal et d'un retour à une marge brute élevée, supérieure à 60%.



Le spécialiste de l'ameublement dit avoir généré un chiffre d'affaires en hausse de 1,7% à 21,7 millions d'euros sur les six premiers mois de son exercice 2023-24, clos fin octobre, un niveau jamais atteint jusqu'ici.



Miliboo affiche par ailleurs un Ebitda largement positif, à 1,6 millions d'euros, à comparer avec une perte de 1,6 million à l'issue du 1er semestre 2022-23.



Le résultat net semestriel est lui aussi bénéficiaire, à hauteur de 1,2 million d'euros.



La société explique que sa rentabilité a fortement progressé, comme prévu, grâce notamment à la gestion rigoureuse de ses dépenses de fonctionnement, ce qui a permis à sa marge brute de rebondir de 51,1% à 60,9%, soit une amélioration de presque dix points.



En dépit d'une conjoncture jugée moins favorable à la consommation, le groupe se donne comme objectif de poursuivre sa trajectoire de croissance rentable au cours des prochains mois.





Valeurs associées MILIBOO Euronext Paris +20.23%