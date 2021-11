Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Miliboo : en recul après son CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 15:16









(CercleFinance.com) - Miliboo recule de 7% après l'annonce par la marque digitale d'ameublement d'un chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2021-22 quasi-stable (+0,7%) à 18,4 millions d'euros, dont une croissance de 4,3% à 9,4 millions sur le deuxième trimestre. Le panier moyen a fortement progressé, s'établissant à 301 euros contre 267 euros au même semestre l'an passé (+12,5%). La croissance a été portée par la France (86% de son activité) qui affiche une progression de 2%. Miliboo continue de veiller au 'renforcement du taux de disponibilité de son catalogue, jugé sous-optimal au premier semestre, afin d'inscrire le reste de l'exercice dans cette même dynamique de croissance d'activité'.

Valeurs associées MILIBOO Euronext Paris -5.19%