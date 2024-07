Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Miliboo: activité record et retour aux profits en 2023/2024 information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 14:43









(CercleFinance.com) - Miliboo signe l'une des plus fortes progressions du marché parisien lundi après avoir fait état d'un niveau d'activité 'record' et d'un retour aux bénéfices sur sur l'exercice écoulé.



La marque de meuble dit avoir généré un chiffre d'affaires annuel en hausse de 2,3% à 43,3 millions d'euros sur son exercice 2023-24, clos le 30 avril dernier.



Dans un communiqué, l'entreprise explique que la hausse du panier moyen a permis de compenser la baisse des volumes (-3,9%) dans un contexte de marché jugé atone.



'Nous avons continué à gagner des parts de marché et notre rentabilité a notamment fortement progressé, grâce au bon pilotage de notre marge brute et à la gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement', a souligné Guillaume Lachenal, son PDG et fondateur.



Grâce à la bonne maîtrise des charges opérationnelles, à commencer par la réduction de ses coûts publicitaires et marketing, Miliboo a renoué avec un Ebitda positif de 3,1 millions d'euros en 2022-23, à comparer avec une perte de 0,9 million d'euro un an plus tôt.



Conséquence, Miliboo affiche un résultat net bénéficiaire de 2,4 millions d'euros.



Face à un marché de l'ameublement toujours orienté à la baisse (-7% en mai), la société se veut 'très prudente' et manifeste son intention de piloter sa stratégie commerciale de telle sorte à préserver sa marge brute, tout en tenant compte de la sensibilité des prix sur les volumes.





Valeurs associées MILIBOO 2,29 EUR Euronext Paris +9,57%