Migrants-Création d'une cellule de renseignement franco-britannique

PARIS, 12 juillet (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, et son homologue britannique, Priti Patel, ont signé dimanche à Calais (Pas-de-Calais) un accord prévoyant la création d'une cellule de renseignements franco-britannique sur la question des migrations. Cette entité "permettra à nos services respectifs de partager de manière opérationnelle les informations qu'ils détiennent, en particulier sur les filières de passeurs", explique Gérald Darmanin dans un message posté sur Twitter. "Pour la première fois, six policiers britanniques puis six policiers français, à Coquelles, pourront travailler en amont sur la lutte contre les passeurs", a-t-il aussi déclaré devant la presse. Après le démantèlement de campements de migrants ces derniers jours à Calais, le ministre a dit l'importance, à ses yeux, de "continuer à maintenir une pression qui est celle simplement de la République, qui est chez elle partout et qui ne doit pas voir se reconstituer bien évidemment une 'jungle' ou une 'land'." Gérald Darmanin a aussi rencontré la maire de Calais, Natacha Bouchart. "Je lui ai rappelé la nécessité de maintenir des effectifs suffisants de forces de l'ordre à Calais, de poursuivre la lutte contre les passeurs, de renégocier les Accords du Touquet et de déployer un nouveau contrat de territoire", a écrit cette dernière sur son compte Twitter. (Elizabeth Pineau)

