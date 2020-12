Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microwave Vision : vers une OPAS après le transfert de blocs Cercle Finance • 31/12/2020 à 10:40









(CercleFinance.com) - Microwave Vision indique qu'à l'issue du transfert de blocs représentant 55,56% de son capital, Rainbow Holding déposera à titre obligatoire un projet d'OPAS sur le solde des actions non détenues, au prix unitaire de 26 euros, identique au prix des blocs cédés. Rainbow SAS a indiqué à la société son intention de faire suivre cette OPAS, si les conditions sont réunies, d'une procédure de retrait obligatoire des actions Microwave Vision conformément aux dispositions du Règlement général de l'AMF. La réalisation du transfert des blocs, annoncée le 10 septembre dernier, suit normalement son cours et reste encore soumise à l'obtention préalable d'autorisations réglementaires à l'étranger. Elle devrait intervenir au cours du premier trimestre 2021.

Valeurs associées MICROWAVE VISION Euronext Paris +0.79%