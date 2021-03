Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microwave Vision : l'OPAS démarre ce 4 mars Cercle Finance • 04/03/2021 à 13:44









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Microwave Vision, déposée par Natixis pour le compte de la SAS Rainbow Holding, sera ouverte du 4 au 17 mars 2021 inclus. Il s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 26 euros, la totalité des actions émises non détenues par lui à l'exclusion des actions autodétenues ou faisant l'objet d'une obligation de conservation, soit un maximum de 1.945.791 actions. Il demandera, à la clôture de l'offre, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Microwave Vision non présentées à l'offre, au prix de 26 euros par action.

Valeurs associées MICROWAVE VISION Euronext Paris +0.39%