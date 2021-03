Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microwave Vision : HLD franchit le seuil de retrait Cercle Finance • 16/03/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - HLD Europe et Microwave Vision annoncent que dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Rainbow Holding sur Microwave Vision, le seuil permettant la mise en oeuvre du retrait obligatoire a été franchi par HLD Europe le 15 mars 2021. Il est rappelé qu'à l'issue de la clôture de l'offre, qui interviendra le 17 mars 2021, l'Autorité des marchés financiers publiera un avis de résultat définitif de l'offre. L'Autorité des marchés financiers publiera également à l'issue de l'offre un avis précisant la date exacte de mise en oeuvre du retrait obligatoire.

Valeurs associées MICROWAVE VISION Euronext Paris +0.38%