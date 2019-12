Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microwave Vision : fin d'un programme de rachat d'actions Cercle Finance • 24/12/2019 à 11:34









(CercleFinance.com) - Microwave Vision Group a annoncé lundi soir avoir mis fin à son programme de rachat d'actions mis en oeuvre le 30 juillet dernier, conformément aux termes de l'autorisation de l'assemblée générale du 21 juin 2019. Entre le 30 juillet et le 11 décembre 2019, la société spécialisée dans la visualisation des ondes électromagnétiques a ainsi acquis un total de 74.000 de ses propres actions pour un prix unitaire moyen de 14,26 euros.

