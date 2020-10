Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : voyages d'affaires durables avec Alaska Airlines Cercle Finance • 22/10/2020 à 17:03









(CercleFinance.com) - Les employés de Microsoft Corp. qui volent régulièrement entre le siège mondial de Redmond et la Californie sur Alaska Airlines voleront désormais de manière plus durable grâce à l'utilisation d'un carburant aviation durable (SAF) lors des voyages d'affaires. Le SAF, fourni par SkyNRG, permet de réduire les émissions de CO2. Ce premier partenariat américain du genre est un modèle pour d'autres entreprises et organisations engagées à réduire l'impact environnemental des voyages d'affaires en avion. L'accord s'applique aux émissions de CO2 liées aux déplacements des employés de Microsoft entre l'aéroport international de Seattle-Tacoma et l'aéroport international de San Francisco, l'aéroport international de San Jose et l'aéroport international de Los Angeles, les trois itinéraires les plus populaires empruntés par les employés de Microsoft sur Alaska Airlines.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.57%