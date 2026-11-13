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Microsoft victime d'une panne à l'échelle mondiale
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 08:38

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Une panne affectant plusieurs services de Microsoft, dont Outlook, Teams et Copilot, s'est propagée en Europe et en Asie-Pacifique, après avoir touché des dizaines de milliers d'utilisateurs aux États-Unis. Le géant américain, qui a clôturé hier à Wall Street en hausse de 0,3%, a annoncé ce vendredi matin "une reprise partielle" de sa messagerie Outlook.

L'incident a notamment perturbé des administrations publiques en Australie, au Japon et aux États-Unis, ainsi que des entreprises comme OpenAI et Anthropic. Cette deuxième interruption des services Microsoft 365 depuis le début de l'année soulève de nouvelles interrogations sur la fiabilité des infrastructures du géant technologique.

Malgré des ajustements apportés aux serveurs concernés, Microsoft n'est pas encore parvenu à rétablir durablement l'ensemble de ses services, même si une amélioration partielle a été constatée dans certaines régions.

Selon le site spécialisé Downdetector, les signalements de dysfonctionnements d'Outlook ont dépassé les 130 000 aux États-Unis au plus fort de la panne. Des incidents ont également été signalés vendredi matin en Inde, en Australie et au Japon.

Microsoft a précisé que les perturbations concernaient principalement les fonctionnalités de Microsoft 365 dépendant d'Exchange Online et des services de messagerie, les autres restant opérationnelles. Le groupe a par ailleurs indiqué n'avoir détecté aucune activité malveillante à l'origine de l'incident.

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