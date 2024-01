Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: vaste accord dans l'IA et le cloud avec Vodafone information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 17:38









(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé mardi la signature d'un partenariat stratégique de dix ans avec Microsoft, avec l'objectif de proposer de nouveaux services numériques à plus de 300 millions d'entreprises.



Aux termes de l'accord, Vodafone a prévu d'investir 1,5 milliard de dollars dans toute une série de projets dans les domaines du 'cloud' et de l'intelligence artificielle qui seront menés à bien en collaboration Microsoft.



En contrepartie, le géant américain des logiciels a l'intention d'investir au sein de l'entité de Vodafone consacrée à la connectivité manage de l'Internet des objets (IoT), qui prendra son indépendance en avril prochain.



L'accord prévoit également que Microsoft utilise les services fixes et mobiles de Vodafone.





