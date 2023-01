Microsoft va procéder à de nouveaux licenciements

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Amazon va supprimer plus de 18 000 postes, dont certains en Europe, principalement dans les fonctions support. L'éditeur de logiciels américains Salesforce compte supprimer environ 10% de ses effectifs dans le monde et de fermer certains de ses bureaux dans le cadre d'un plan de restructuration.

(AOF) - Microsoft prévoit de nouveaux licenciements et pourrait les annoncer dès ce mercredi, selon une source proche du dossier citée par le Wall Street Journal. L'année dernière, Microsoft a déjà commencé à réduire ses effectifs Le cycle qui a débuté en juillet a touché moins de 1 % de l'effectif total de la société, qui compte plus de 200 000 personnes, avait alors déclaré la firme américaine. De nombreuses sociétés technologiques ont annoncé des suppressions de postes au cours des derniers mois.

