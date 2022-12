Microsoft va permettre aux Européens de stocker leurs données dans le cloud sur leur territoire

Ce marché mondial, mature, devrait générer plus de 40 milliards de dollars de recettes cette année contre 22 milliards de dollars en 2017, d'après IDC. Contrairement à ses ambitions initiales, SAP n'a pas réussi à détrôner Oracle. Cela provient essentiellement de l'évolution majeure sur ce marché avec l'irruption d'Amazon Web Services ou de Google Cloud. Bénéficiant d'un avantage concurrentiel important en tant qu'hébergeurs des données des entreprises, ces intervenants ont gagné de belles parts de marché sur les dernières années. Toutefois, face à un appétit croissant des entreprises pour les données à forte valeur ajoutée, les acteurs traditionnels ont une carte à jouer.

Dans les prochaines phases de la solution " EU Data Boundary ", Microsoft l'étendra pour inclure le stockage et le traitement de catégories supplémentaires de données personnelles, notamment les données fournies lors de la réception d'une assistance technique.

(AOF) - Microsoft a indiqué que ses clients de l’Union européenne utilisant ses services cloud pourront, à partir du 1er janvier, traiter et stocker une partie de leurs données en utilisant des serveurs implantés dans la région. Les options de résidence seront disponibles pour l'ensemble de la suite de services en ligne Microsoft Cloud, notamment Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform et Azure.

