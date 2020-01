Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : va contribuer à l'amélioration de Google Chrome Cercle Finance • 20/01/2020 à 14:24









(CercleFinance.com) - Selon le média américain Windows Latest, Google pourrait récupérer certaines fonctionnalités intégrées à la dernière version de Microsoft Edge, construite à partir de Chromium, la base de développement du navigateur Google Chrome. Ce ne serait pas une surprise : Microsoft avait annoncé, en travaillant à partir de Chromium, vouloir contribuer à l'amélioration du code source de Google Chrome. Dans ce cas précis, Google pourrait en profiter pour réduire l'impact de son navigateur sur la batterie des ordinateurs portables. Rappelons que Google Chrome est le navigateur le plus utilisé au monde (70% de parts de marché). Microsoft, longtemps dominateur avec Internet Explorer, se trouve dans une position de challenger (5% pour Edge).

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +0.56%