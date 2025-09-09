 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Microsoft utilisera l'IA d'Anthropic en remplacement d'OpenAI, selon The Information
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 21:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 3)

Microsoft MSFT.O va payer pour utiliser la technologie d'Anthropic pour certaines fonctions d'intelligence artificielle dans les applications Office 365, a rapporté The Information mardi, signe que l'éditeur de logiciels diversifie son portefeuille d'intelligence artificielle.

Cette initiative permettra de combiner les technologies d'Anthropic et d'OpenAI dans les applications, après des années pendant lesquelles Microsoft a principalement utilisé OpenAI pour les nouvelles fonctionnalités de Word, Excel, Outlook et PowerPoint, selon le rapport.

Microsoft développe ses propres modèles d'intelligence artificielle, tout en intégrant les modèles de DeepSeek dans le nuage Azure, afin de maximiser la production d'IA pour répondre à la demande croissante.

Microsoft a été le principal bailleur de fonds d'OpenAI, ayant investi plus de 13 milliards de dollars dans la startup d'intelligence artificielle et bénéficiant d'une longueur d'avance dans la course à l'intelligence artificielle grâce aux modèles de l'entreprise.

Les développeurs de fonctions Office AI ont constaté que les derniers modèles d'Anthropic étaient plus performants qu'OpenAI dans l'automatisation de tâches telles que les fonctions financières dans Excel ou la génération de présentations PowerPoint sur la base d'instructions, indique le rapport, citant l'une des deux personnes impliquées dans l'effort.

Microsoft paiera son rival Amazon Web Services pour accéder aux modèles d'Anthropic, selon le rapport. AWS est l'un des principaux actionnaires d'Anthropic.

Microsoft, Anthropic, AWS et OpenAI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le lancement de GPT-5 par OpenAI est un pas en avant en termes de qualité, mais Claude Sonnet 4 d'Anthropic est plus performant dans la création de présentations PowerPoint plus esthétiques, selon le rapport.

Microsoft prévoit d'annoncer cette évolution dans les semaines à venir, tandis que le prix des outils d'IA dans Office restera inchangé, selon le rapport.

Valeurs associées

MICROSOFT
498,6500 USD NASDAQ +0,09%
