Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : utilise l'IA dans la santé en partenariat en Inde Cercle Finance • 11/11/2019 à 17:08









(CercleFinance.com) - Le groupe Microsoft annonce, dans le cadre de son partenariat avec l'entreprise indienne SRL Diagnostics, avoir mis au point un algorithme, basé sur l'intelligence artificielle, capable de regrouper différents systèmes d'analyses pour détecter le cancer du col de l'utérus. Selon des données de l'OMS, ce type de cancer est le 4e le plus fréquent chez la femme. C'est en Inde, où les activités coordonnées de Microsoft et SRL Diagnostics sont menées, que 16% des cas de cette maladie sont diagnostiqués. Microsoft et SRL Diagnostics avaient noué leur partenariat en septembre 2018.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.06%