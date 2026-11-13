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Microsoft : une panne mondiale affecte Outlook, Teams et Copilot
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 10:48

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Des services Microsoft MSFT.O tels que Outlook, Teams et Copilot sont touchés vendredi par l'une des pires pannes de services connue par le groupe ces dernières années, affectant l'Asie-Pacifique, l'Europe e t les Etats-Unis.

L e géant technologique a rencontré des difficultés dans la résolution des problèmes de serveurs, qu'il a désignés comme responsables de la panne. Dans son dernier communiqué en date, Microsoft indique constater certains résultats positifs et étendre la mise en œuvre de ses correctifs afin d'assurer un rétablissement durable de ses services.

L e groupe a ajouté prolonger le délai d'attente des courriels à 48 heures afin de protéger les messages retardés pendant que la remise en service se poursuit.

M icrosoft avait annoncé plus tôt avoir observé une reprise partielle dans certaines régions .

Le groupe a ajouté ne pas avoir connaissance d'une quelconque activité malveillante à l'origine de l'incident, qui dure depuis plus de 12 heures.

L'incident a affecté des administrations publiques en Australie, au Japon et aux États-Unis, ainsi que des entreprises telles qu'OpenAI et Anthropic. Il s'agit de la deuxième perturbation des services Microsoft 365 cette année, ce qui ravive les interrogations sur la fiabilité des infrastructures du groupe.

En Europe, l'opérateur boursier Euronext ENX.PA a indiqué que ses équipes chargées des introductions en Bourse rencontraient des problèmes de communication par courriel, tandis que l'assureur britannique Aviva AV.L a déclaré mettre en place des plans de secours pour la présentation de ses résultats financiers. La compagnie maritime danoise Maersk MAERSKb.CO a averti ses clients de retards dans l'envoi des courriels et des mises à jour.

Les entreprises américaines spécialisées dans l'IA OpenAI et Anthropic ont déclaré avoir rencontré des problèmes avec les connecteurs Microsoft, tandis que les compagnies aériennes indiennes IndiGo INGL.NS , Akasa Air et Air India ont indiqué que leurs services d'assistance par e-mail avaient été affectés.

Selon Downdetector, plus de 18.000 utilisateurs américains avaient signalé des problèmes avec Outlook à 23h30 GMT-5 jeudi (04h30 GMT vendredi). Le nombre de signalements avait dépassé 130.000 à son pic, vers 13h00 GMT-5 jeudi.

Le site a également signalé des pannes affectant plusieurs services Microsoft dans la région Asie-Pacifique, notamment en Inde, en Australie et au Japon, tôt vendredi matin, heure locale.

(Harshita Mary Varghese, Anzar Mehraj, Katha Kalia, Preetika Parashuraman, Shubham Kalia, Stefica Bikesh, Chris Thomas, Mrinmay Dey, Liang-sa Loh, avec la contribution de Jeffrey Dastin, version française Elena Smirnova et Augustin Turpin)

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