Microsoft-Une panne des services se prolonge malgré un "rétablissement partiel"

Une panne des services Microsoft MSFT.O , dont notamment Outlook, Teams et Copilot, s'est prolongée vendredi, affectant ainsi l'Asie-Pacifique et l'Europe, après avoir touché des milliers d'utilisateurs aux Etats-Unis.

L'incident a affecté des administrations publiques en Australie, au Japon et aux États-Unis, ainsi que des entreprises telles qu’OpenAI et Anthropic. Il s'agit de la deuxième perturbation des services Microsoft 365 cette année, ravivant les interrogations sur la fiabilité des infrastructures du groupe.

Dans sa dernière mise à jour, Microsoft MSFT.O a indiqué avoir ajusté les serveurs concernés, sans parvenir à rétablir durablement les services. Le groupe a toutefois observé une reprise partielle dans certaines régions.

Selon Downdetector, plus de 18.000 utilisateurs américains avaient signalé des problèmes avec Outlook à 23h30 GMT-5 jeudi (04h30 GMT vendredi). Le nombre de signalements avait dépassé 130.000 à son pic, vers 13h00 GMT-5 jeudi. La panne durait depuis environ 12 heures. Le site a également signalé des pannes affectant plusieurs services Microsoft dans la région Asie-Pacifique, notamment en Inde, en Australie et au Japon, tôt vendredi matin, heure locale.

Dans un avis sur l’état de ses services, Microsoft a précisé que les fonctionnalités de Microsoft 365 dépendant d’Exchange Online et de la messagerie électronique étaient affectées, tandis que celles qui ne reposaient pas sur Exchange Online restaient opérationnelles.

Le groupe a ajouté ne pas avoir connaissance d'une quelconque activité malveillante à l'origine de l'incident.

(Harshita Mary Varghese, Anzar Mehraj, Katha Kalia, Preetika Parashuraman, Shubham Kalia, Stefica Bikesh, Chris Thomas, Mrinmay Dey, Liang-sa Loh, avec la contribution de Jeffrey Dastin, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)