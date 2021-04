Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : une nouvelle région cloud en Malaisie Cercle Finance • 19/04/2021 à 16:22









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé lundi qu'il allait lancer une nouvelle région de centre de données en Malaisie, un projet appelé à se traduire par la formation d'un million d'habitants aux métiers du 'cloud' et de l'intelligence artificielle d'ici à la fin 2023. Le lancement de cette nouvelle infrastructure intervient alors que le géant américain des logiciels vient de signer toute une série d'accords avec des organisations locales, dont un contrat de fourniture de services d'informatique dématérialisé aux agences malaisiennes du secteur public. Le géant pétrolier malaisien Petronas et l'opérateur mobile Celcom se sont également engagé à recourir aux ressources 'cloud' de son nouveau centre de données lorsqu'il sera opérationnel. D'après les calculs du bureau de recherche IDC, l'investissement de Microsoft pourrait générer jusqu'à 4,6 milliards de dollars d'activité pour ses partenaires malaisiens au cours des quatre prochaines années.

